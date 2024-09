Equipe de France : Deschamps reçoit un avertissement après l'Italie

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Battue par l'Italie lors de la première journée de la Ligue des nations (1-3) vendredi, l'Equipe de France aura un nouveau rendez-vous important face à la Belgique ce lundi à Lyon. Les Bleus sont en difficulté en ce moment et il faudra essayer de rebondir de la meilleure des manières pour éviter de sombrer. Les hommes de Didier Deschamps avaient battu les Diables Rouges en huitièmes de finale du dernier Euro cet été après un match assez décevant. Domenico Tedesco, le sélectionneur belge, veut sa revanche.

Alors qu'il est peut-être en danger à sa place de sélectionneur de l'Equipe de France, Didier Deschamps devra tenter de ramener un résultat probant contre la Belgique s'il ne veut pas que sa tête soit mise à prix. Le sélectionneur des Bleus est loin d'être souverain et beaucoup commencent à réclamer son départ. Les autres équipes peuvent profiter de la situation pour accrocher une victoire face à la France et justement, les Diables Rouges semblent avoir des plans pour ce lundi soir.

« Nous sommes prêts »

Il y a deux mois, la Belgique avait subi la loi de l'Equipe de France, qui l'avait emporté grâce à un but contre-son-camp de Jan Vertonghen dans un match assez soporifique qui n'avait pas déchaîné les foules. Cette fois-ci, en Ligue des nations, les Belges voudront leur victoire. « Bien sûr, nous nous souvenons de l'élimination contre la France au Championnat d'Europe, mais nous sommes prêts. Le match sera certainement différent de celui d'alors. Nous ne serons pas aussi défensifs. Nous n'étions pas les seuls à jouer comme cela, la France aussi. Nous sommes frais dans notre tête et nous pouvons mettre tous nos atouts sur la table. Et nous le ferons parce que nous les avons » a déclaré Domenico Tedesco en conférence de presse.

Un danger pour Deschamps ?

De son côté, Didier Deschamps devrait rester sur le même schéma durant cette première trêve internationale : faire tourner l'effectif pour explorer de nouvelles pistes. C'était le cas face à l'Italie et contre la Belgique, le sélectionneur devrait prendre d'autres options. Ainsi Kylian Mbappé notamment ne devrait pas être titularisé.