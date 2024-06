Polémique en équipe de France ? Il s'explique

Jean de Teyssière

Tout va bien en équipe de France ? Les Bleus déçoivent en ce début d'Euro 2024. Une deuxième place dans un groupe composé de l'Autriche, des Pays-Bas et de la Pologne. Aucun but marqué dans le jeu (un penalty et un but contre son camp), une attaque qui n'y arrive pas et des joueurs qui critiquent l'attitude d'autres joueurs. Vraiment ?

L'équipe de France était qualifiée pour les huitièmes de finale avant même son dernier match de poule. Mais elle n'a pas profité de la défaite des Pays-Bas face à l'Autriche (2-3) pour s'offrir la première place et éviter une partie de tableau compliquée...

«Je veux bien rentrer à la 87e et amener du punch mais si tous les autres ne suivent pas...»

Après le triste match nul de l'équipe de France face à la Pologne mardi soir (1-1), tout de même synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024, Youssouf Fofana avait fait une sortie remarquée au micro de So Foot : « J e ne dirais pas que c’est de l’inefficacité pardon, parce que ça voudrait dire qu’on a quand même tiré ou tiré à côté… enfin le joueur était devant la cage et il a tiré… je ne suis pas sûr. On a fait les centres justes, on a fait le geste juste mais il y a le facteur chance qui doit basculer de notre côté, c’est tout. L’intensité est différente des entraînements et il y a peu de marge entre les deux matchs, donc c’est compliqué de travailler physiquement. Après, il faut aussi s’adapter aux coéquipiers. Je veux bien rentrer à la 87e et amener du punch mais si tous les autres ne suivent pas, je ne vais pas attaquer tout seul donc il faut s’adapter quand même à ceux qui sont autour de vous. »

«C'est maladroit dans la façon de le dire, mais ce n'est pas une attaque»