Mbappé fait polémique, il prend sa défense

Déjà critiqué pour son absence lors de ce rassemblement de l’équipe de France, Kylian Mbappé a en plus été photographié à la sortie d’une boîte de nuit jeudi à Stockholm, quand les Bleus étaient opposés à Israël. Une virée nocturne qui fait polémique mais qui peut se justifier selon Julien Sorez, historien du sport.

Absent du rassemblement de l’équipe de France, Kylian Mbappé ne fait pas moins parler de lui pour autant. Pendant que les Bleus s’imposaient face à Israël jeudi en Ligue des Nations (1-4), leur capitaine a été photographié à Stockholm, en Suède, à la sortie d’une boîte de nuit. Ce qui interroge encore un peu plus sur son investissement en sélection.

Polémique Mbappé : «C'est étrange», la sortie de Deschamps passe mal https://t.co/DOJrNeU1xo pic.twitter.com/bl1qPaBmof — le10sport (@le10sport) October 14, 2024

« Expliquer qu’il ressent une fatigue physique ou une lassitude psychologique »

Pour Julien Sorez, il est important de rappeler « qu’il a 25 ans et qu’à cet âge, les sorties font partie de la vie sociale », comme il l’a confié auprès du Parisien. D’autant plus que Kylian Mbappé « n’est pas officiellement en couple, c’est difficile de se résigner à ne pas sortir. » Selon l’historien du sport, « ce qui est peut-être le plus gênant, c’est le silence du joueur qui passe pour de l’arrogance. Or, il n’aurait rien à perdre à nouer un dialogue avec les médias pour expliquer qu’il ressent une fatigue physique ou une lassitude psychologique et que récupérer, ce n’est pas seulement faire de la rééducation et des tours de terrain. Cela peut aussi être retrouver ses amis et faire la fête avec eux. »

« Cela mérite bien une virée à Stockholm de temps en temps »

« L’enjeu pour des joueurs à qui l’on reproche d’être déconnectés de la réalité sociale, c’est de rappeler aux gens qu’ils éprouvent parfois les mêmes souffrances que les autres travailleurs. C’est humaniser et rendre concret un passage difficile. Cela fait partie de la réalité du métier, quels que soient les enjeux économiques et les niveaux de salaires. On n’a rien à perdre à expliquer ce qu’est une carrière et arrêter d’en proposer uniquement une vision enchantée », a ajouté Julien Sorez. « Kylian Mbappé a commencé à 16 ans et demi. Il se consacre quasi exclusivement au football depuis neuf ans, cela mérite bien une virée à Stockholm de temps en temps. La stratégie qu’il adopte sur place en dit même beaucoup : il se masque, les téléphones sont confisqués dans la boîte de nuit. Les multiples condamnations traduisent un ordre moral qui voudrait que l’on ne puisse pas assumer son temps de loisir. »