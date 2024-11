Kylian Mbappé : Une fake-news est révélée ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le capitanat de Kylian Mbappé pourrait être remis en cause prochainement étant donné que l’attaquant du Real Madrid vient de rater deux rassemblements consécutifs, un journaliste du Parisien fait le point sur ses relations avec le reste du groupe. Et contrairement aux informations qui ont récemment été dévoilées, le malaise ne serait pas du tout profond entre Mbappé et ses coéquipiers.

Y a-t-il vraiment un malaise Kylian Mbappé en équipe de France ? Certaines informations évoquaient des tensions ces derniers mois entre l’ancienne star du PSG et certains de ses partenaires en sélection, comme Mike Maignan qui n’avait pas hésité à s’en prendre frontalement à Mbappé dans le vestiaire lors du rassemblement de septembre. Mais qu’en est-il vraiment sur l’étendue de ces tensions ?

Le malaise Mbappé moins profond que prévu ?

Dans un chat avec les internautes du Parisien, le journaliste Harold Marchetti a remis en cause ces informations sur la remise en cause de Mbappé ans le vestiaire de l’équipe de France : « Je le sais attaché à la sélection et en interne il est beaucoup moins clivant auprès de ses équipiers qu'on veut bien le laisser entendre. Rappelons-nous de son discours mobilisateur à la mi-temps de France-Argentine lors de la finale du Mondial. Il avait su fédérer et insuffler un vent de révolte chez les Bleus. Sa légitimité n'est pas remise en cause. Après on y revient il a besoin d'être bien dans sa tête pour tirer le groupe derrière lui », indique le journaliste.

« La santé mentale, tout sauf anodin »

Selon lui, l’absence de Mbappé au rassemblement de l’équipe de France s’explique par une certaine fragilité mentale en ce moment avec sa situation au Real Madrid : « Un bon capitaine doit faire montre d'empathie, être tourné vers les autres et se présenter à un rassemblement de sa sélection dans des conditions psychologiques optimales. La santé mentale d'un joueur, aussi doué soit-il, c'est tout sauf anodin », poursuit Marchetti.