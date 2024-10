Kolo Muani fait mieux que Mbappé, du soutien arrive !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi soir, l’équipe de France s’est imposée face à Israël en Ligue des Nations (1-4) dans un match disputé en Hongrie. Une nouvelle fois aligné d’entrée de jeu par Didier Deschamps, Randal Kolo Muani n’a pas impressionné les observateurs. Néanmoins, en Bleu, ce dernier conserve des statistiques supérieures à Kylian Mbappé sur les derniers mois.

L’équipe de France, sans trembler. Pour un nouveau rassemblement international en ce début de saison, la formation de Didier Deschamps dispose de deux rencontres de Ligue des Nations à disputer. Opposés à Israël ce jeudi soir (la rencontre s’est déroulée en Hongrie au vu du contexte géopolitique), les Bleus l’ont emporté (1-4), avec des réalisations signées Eduardo Camavinga, Christopher Nkunku, Mattéo Guendouzi, et Bradley Barcola. Une rencontre également marquée par l’absence de Kylian Mbappé, laissé au repos du côté du Real Madrid.

« Son match est plutôt neutre »

De ce fait, Didier Deschamps décidait de titulariser Randal Kolo Muani à la pointe de son attaque. Dans une session de questions réponses avec les lecteurs du Parisien, le journaliste Harold Marchetti s’est exprimé sur la prestation de l’attaquant du PSG, qui en termes de statistiques, fait mieux que le capitaine français. « Je l'ai trouvé, en effet, généreux dans l'effort comme souvent, mais au final son match est plutôt neutre. Il est certes impliqué sur le but de Camavinga, s'est signalé par ses prises d'espace, son jeu dos au but, mais on l'attend dans un registre de pur 9. C'est vrai Deschamps et plus généralement son staff lui maintiennent leur confiance à l'inverse de Luis Enrique au PSG où son temps de jeu risque bientôt de se réduire à la portion congrue », a d’abord lâché ce dernier.

Kolo Muani reste décisif en sélection, et fait mieux que Mbappé

« Clairement Randal laisse les observateurs sur leur faim et nourrit les débats sur son véritable niveau. On attend de retrouver l'attaquant de Francfort, mais ne se focalise-t-on pas trop sur cette saison en Bundesliga ? Après juste une petite remarque. Depuis 14 matchs, personne en sélection n’a marqué autant que le Parisien (5 buts). Pas même Mbappé, auteur de 2 réalisations, dont un pénalty, sur la période. Voilà pourquoi sans doute Deschamps, très pragmatique, continue à l’appeler », conclut Harold Marchetti.