Équipe de France : Un gros doute affiché pour Zidane

L’aventure de l’équipe de France à l’Euro 2024 s’est conclue ce mardi, aux portes de la finale. Opposés à l’Espagne, les Bleus se sont inclinés d’une courte tête (1-2). Au centre de nombreuses critiques tout au long de la compétition, notamment pour le jeu pratiqué, les Tricolores voient leur sélectionneur, Didier Deschamps, être remis en question par quelques observateurs. Alors que le nom de Zinédine Zidane est souvent évoqué, Éric Di Meco reste pour sa part dubitatif.

La finale de l’Euro 2024 se jouera ce dimanche, mais sans l’équipe de France. Battue par l’Espagne, la bande de Kylian Mbappé a vu sa compétition prendre fin, et une avalanche de critiques lui tomber dessus. Blâmés pour leur inefficacité offensive, les Tricolores devraient malgré tout poursuivre avec Didier Deschamps à leur tête, à l’heure où beaucoup réclament Zinédine Zidane au poste de sélectionneur. Mais pour Éric Di Meco, le Marseillais n’est pas forcément le bon choix.

« C'est un autre métier que celui d'entraîneur de club. »

Si il a largement prouvé ses capacités d’entraîneur lors de son premier mandat à au Real Madrid, Zinédine Zidane ne convainc pas totalement Éric Di Meco au poste de sélectionneur de l’équipe de France. Dans l’émission Rothen s’enflamme, diffusée sur RMC, l’ancien joueur de l’AS Monaco a mis en lumière la différence entre ces deux postes : « Bien sûr qu’on pense tous à Zidane pour récupérer un jour le flambeau, on sait qu’il a envie (…). J’ai hâte de le voir sélectionneur, parce que tout le monde a envie de le voir, tout le monde pense qu’il attend que ça, tout le monde pense que ce poste est fait pour lui et qu’il attend juste un signe, mais moi, je ne sais pas. C'est un autre métier que celui d'entraîneur de club. Et j’ai hâte de voir ça, que ce soit lui ou un autre. »

Didier Deschamps devrait être maintenu

Si le nom de Zinédne Zidane revient souvent, c’est bien Didier Deschamps qui devrait être sur le banc de l’équipe de France jusqu’à la Coupe du Monde 2026. Lors d’un entretien accordé à l’Équipe au lendemain de la défaite contre l’Espagne, Philippe Diallo avait confirmé le maintien du Champion du Monde 1998 : « Il a en effet un contrat et a rempli l’objectif sportif qui lui était donné. Et lorsqu’on regarde son parcours à la tête de l’équipe de France, il est exceptionnel. Didier a mené cette équipe de la meilleure de manières possibles pendant cet Euro. Je ne vois pas de raison de remettre en cause son contrat. »