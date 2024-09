Cristiano Ronaldo surpasse Leo Messi, il est formel !

Pierrick Levallet

Pendant de très nombreuses années, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se sont livrés une étroite rivalité. L’attaquant d’Al-Nassr et la star de l’Inter Miami profitent désormais de leur fin de carrière. Mais le débat fait toujours rage lorsqu’il s’agit de désigner le meilleur des deux. Stefano Pioli a en tout cas un avis bien tranché sur la question.

C’est très certainement la plus grande rivalité de l’histoire du football. Pendant de très nombreuses années, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se sont livrés un duel plus ou moins à distance. Les deux attaquants, considérés comme des légendes vivantes, ont presque tout raflé sur leur passage pendant plus d’une décennie. Désormais, les deux stars profitent de leur fin de carrière, l’une à Al-Nassr et l’autre à l’Inter Miami.

«Ronaldo est supérieur à Messi»

Le débat fait malgré tout rage lorsqu’il s’agit de désigner le meilleur des deux, surtout dans l’optique du GOAT. Stefano Pioli a en tout cas un avis bien tranché sur la question. « Je pense que Ronaldo est supérieur à Messi, il a marqué plus de buts que de matchs. Nous allons travailler pour développer toute l’équipe et utiliser toutes les ressources disponibles » a expliqué l’entraîneur d’Al-Nassr au micro de TNT Sports.

«Nous espérons obtenir des résultats positifs»

« Nous allons construire notre style de jeu sans dépendre de la tactique de l’adversaire. Les prochains matchs m’apprendront à mieux comprendre les points forts, les faiblesses et les capacités de l’équipe. Nous espérons obtenir des résultats positifs » a ensuite ajouté l’ancien coach de l’AC Milan. Son avis sur la rivalité Cristiano Ronaldo - Lionel Messi va en tout cas faire parler.