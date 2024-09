Cristiano Ronaldo se fait recaler au Portugal !

Jean de Teyssière

La popularité de Cristiano Ronaldo peut parfois être un frein dans sa vie privée. La légende portugaise du football s’est en effet vue recaler par une école portugaise, où il voulait inscrire ses enfants. L’école en question avait peur que la présence des enfants de la star perturbe le calme des élèves et du personnel éducatif.

En décembre 2022, Cristiano Ronaldo décide de quitter l’Europe et de rejoindre l’Arabie saoudite pour signer à Al-Nassr. Deux ans plus tard, il ne semble pas regretter son choix mais continue de regarder de près l’Europe, notamment pour l’avenir scolaire de ses enfants.

C’est annoncé, il va «rivaliser» avec Cristiano Ronaldo et Messi ! https://t.co/pbJKs2Ik0y pic.twitter.com/2UHNBweQVm — le10sport (@le10sport) September 23, 2024

Les enfants de Ronaldo recalés d’une école

Durant l’émission V+Fama, le journaliste Adriano Silva Mertens a révélé que Cristiano Ronaldo avait tenté d’inscrire ses enfants dans une école très sélective et importante au Portugal. Malheureusement pour le quintuple vainqueur du Ballon d’Or, sa demande a été par la direction de l’école.

«Ils ne veulent pas que l’école deviennent le centre d’une actualité constante»

Le journaliste en dit d’ailleurs plus sur les raisons qui ont poussé le centre éducatif de San Julian a refusé la présence des enfants de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez : « Ils ne veulent pas que l’école devienne le centre d’une actualité constante et pensent que la présence des enfants du couple changerait la dynamique quotidienne du centre. » Les recherches vont devoir continuer pour le couple Ronaldo.