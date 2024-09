C’est annoncé, il va «rivaliser» avec Cristiano Ronaldo et Messi !

Thomas Bourseau

Depuis ses débuts professionnels, Erling Braut Haaland impressionne de par son sens du but et représente une menace constante sur les défenses adverses d’après les propos tenus par Pep Guardiola. Son entraîneur à Manchester City estime même qu’il rivalisera avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi au niveau des buts marqués en carrière.

Erling Braut Haaland ne cesse de marquer. Que ce soit à Salzbourg, au Borussia Dortmund et à présent à Manchester City, le serial buteur des Skyblues est obnubilé par le but. Et dès le mois d’août, l’international norvégien de 24 ans a déjà signé deux triplés en faveur du champion d’Angleterre en championnat.

«Il peut rivaliser avec Cristiano et Messi en termes de buts»

De quoi permettre à son entraîneur Pep Guardiola, qui a eu Lionel Messi sous ses ordres pendant quatre ans et témoigné de très près le réalisme de Cristiano Ronaldo, de voir très grand pour Erling Braut Haaland en conférence de presse après son triplé face à Ipswich le 24 août dernier (4-1). « Il l’a fait à Salzbourg, il l’a fait en Allemagne. Les chiffres sont fous. Il peut rivaliser avec Cristiano et Messi en termes de buts. Les chiffres sont incroyables à son âge, son jeune âge, le nombre de buts… ».

«Avec un peu de chance, il pourra être ici pour de nombreuses années»

« Il représentante une menace incroyable pour nous et nous sommes très très heureux de l’avoir. Et avec un peu de chance, il pourra être ici pour de nombreuses années. Ce serait très bien pour nous ». Depuis, Erling Braut Haaland a notamment inscrit un autre triplé face à West Ham (3-1). Il faudra cependant qu’il empile les buts à l’avenir puisque Cristiano Ronaldo a atteint la barre des 900 réalisations dans sa carrière pendant la trêve internationale…