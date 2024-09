Cristiano Ronaldo dans la légende, le Real Madrid intervient !

Jean de Teyssière

Jeudi soir, Cristiano Ronaldo a marqué l’histoire du football en marquant le 900ème but de sa carrière. La légende portugaise n’est désormais plus qu’à une centaine du millier de buts marqués en carrière, ce qui est sans doute son prochain objectif. En attendant, le monde du football a salué cette performance, et le Real Madrid l’a chaleureusement félicité.

Du haut de ses 39 ans, Cristiano Ronaldo reste un serial buteur. Face à la Croatie jeudi soir, le quintuple Ballon d’Or a inscrit son 131ème but en sélection nationale. Mais c’est un autre record encore plus fou qu’il a marqué jeudi soir.

Otro hito histórico: 900 goles en la carrera profesional de una de las más grandes leyendas del Real Madrid y del fútbol mundial. ¡Felicidades, querido y admirado @Cristiano! El Real Madrid y el madridismo siempre orgullosos de ti. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 5, 2024

900 buts marqués par Cristiano Ronaldo en carrière

Son 131ème but avec le Portugal rime avec 900 buts marqués en carrière. Cristiano Ronaldo devient le premier joueur de l’histoire à atteindre officiellement ce chiffre. Parmi ses 900 buts, la moitié, 450, ont été inscrits sous le maillot du Real Madrid qui n’a pas manqué de souligner cette performance.

«Félicitations Cristiano, le Real Madrid est fier de toi»

Quelques minutes après son 900ème but, le Real Madrid a publié un message à l’adresse de Cristiano Ronaldo sur le réseau social X : « Une nouvelle étape historique : 900 buts dans la carrière professionnelle de l'une des plus grandes légendes du Real Madrid et du football mondial. Félicitations, cher et admiré Cristiano ! Le Real Madrid et les madrilènes sont toujours fiers de toi. »