Vinicius - Mbappé : Le plan osé du Real Madrid pour éviter le clash

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Afin d'éviter un penaltygate entre ses deux stars, le Real Madrid a pris une décision forte. En effet, Carlo Ancelotti a décidé de laisser le choix à ses joueurs avant chaque match. Ainsi, alors que Vinicius Junior avait décidé de laisser le dernier penalty à Kylian Mbappé contre le Betis pour lui redonner confiance, lors des prochains matches, la hiérarchie pourrait évoluer.

L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid a bouleversé l'équilibre d'un vestiaire au sein duquel Vinicius Junior était la grande star offensive. Par conséquent, la question du tireur de penalty s'est rapidement posée, et le Brésilien avait pris le premier contre Majorque, avant de laisser le second au Français contre le Betis. Pablo Polo Santias, journaliste de MARCA, explique ainsi la façon de Carlo Ancelotti souhaite gérer cette situation.

PSG : Il balance une incroyable anecdote sur Mbappé https://t.co/j6vlJiVOiD pic.twitter.com/HeT5xIt4UW — le10sport (@le10sport) September 5, 2024

Ancelotti veut éviter un penaltygate

« Ce sont deux potentiels Ballon d’Or, donc c’est un débat qui va rester pendant toute la saison. Mais Carlo Ancelotti a expliqué en conférence de presse que ce sont les joueurs qui décideront entre eux, qui tirera le penalty. Cette fois c’était Kylian Mbappé, mais c’est Vinicius lui-même qui a donné le penalty pour donner de la confiance à Mbappé qui n’avait pas marqué après trois matches en Liga. Mais qui va tirer le prochain penalty ? On ne le sait pas », assure dans un premier temps le journaliste espagnol auprès d'Alexandre Ruiz, avant de poursuivre.

«Ce sont les deux joueurs qui vont gérer cette question»

« Ce sont les deux joueurs qui vont gérer cette question. C’est compliqué pour Ancelotti. Ce sont deux stars, deux potentiels Ballon d’Or, donc ils veulent marquer, c’est important pour eux. Donc on verra comment ils vont gérer, mais ça ne dépendra que d’eux. Mais cela dépendra surtout de Vinicius parce que c’est lui qui décidera s’il tire ou pas, comme on l’a vu lors du dernier match. Mais combien de fois il laissera Mbappé tirer les penalties ? Cela dépendra de la confiance de chacun et si les deux sont sur le terrain évidemment », ajoute Pablo Polo Santias.