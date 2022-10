Foot - Coupe du monde

Les Bleus ont-ils une chance au Mondial ?

Publié le 6 octobre 2022 à 11h09

Fin septembre, avait lieu le dernier rassemblement de l'équipe de France avant le grand départ au Qatar, en novembre. Les joueurs de Didier Deschamps ont quitté la pelouse danoise, défaits, sur le triste score de 2 buts à 0. Faut-il vraiment s'inquiéter pour le sort des champions du monde ?

Malgré un succès face à l'Autriche, la rencontre contre le Danemark fut une tout autre histoire, a l’image de l'équipe de France, ces derniers mois. Décevants, les Bleus se sont inclinés 2 buts à 0, sans rien proposer de vraiment satisfaisant. Un résultat qui suscite bon nombre de questions et d'inquiétude auprès des supporters français.

Un bilan inquietant

Les hommes de Didier Deschamps ont perdu 3 de leurs 6 derniers matchs. Leur pire bilan lors d'une année civile. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, le niveau général des joueurs est bien loin de celui de la précédente Coupe du Monde. Inefficacité devant le but, erreurs défensives et manque de créativité collective, les Tricolores déçoivent. En plus de cela, de nombreuses individualités qui faisaient le succès de l'équipe, il y a 4 ans, sont désormais à la peine. À l'instar de N'Golo Kanté, qui a perdu en fiabilité. Le milieu des Blues enchaîne les pépins physiques et les longues absences. Même constat pour Antoine Griezmann. Le natif de Mâcon n'y arrive plus. De retour avec les Colchoneros après un passage raté au FC Barcelone, il traverse une période compliquée. Blessé au genou, Paul Pogba, patron des Bleus en Russie, est très incertain pour le Qatar. À cela, s’ajoute une vague de problèmes extra-sportifs. À quelques semaines du coup d’envoi du Mondial 2022, l'équipe de France ne rassure pas. Les Français seront-ils à la hauteur ? Où vont-ils perpétuer la tradition des champions éliminés dès le premier tour ? Les interrogations ne manquent pas.

Hécatombe de blessures

Bien que décevante, la défaite à Copenhague n’a rien d'alarmant. En effet, l’effectif qui a évolué lors de ce dernier rassemblement était emputé de 16 joueurs (Lucas et Théo Hernandez, Kimpembe, Kanté, Pogba, Coman, Benzema, Rabiot, Kamara, Lloris, Koundé, Maignan, Ben Yedder, Diaby, Dembélé, et Digne) dont une grande partie des titulaires. Le sélectionneur a donc dû composer autour de trois rescapés : Griezmann, Mbappé, et Varane. Pas facile de se projeter.



Pour la Coupe du Monde la plus grosse interrogation se trouve au milieu de terrain. Didier Deschamps fait face à un dilemme pour pallier cette situation : utiliser des joueurs tout juste revenus de blessure ou bien faire confiance à la jeunesse.



De nombreux jeunes talents sont venus renforcer les rangs de l'équipe A. Le Madrilene Aurélien Tchouaméni, qui a connu sa première sélection en septembre 2021, enchaîne les bonnes performances au milieu de terrain. Il s'affirme désormais comme un des cadres en remplacement de Paul Pogba. Mais les dernières rencontres n’ont pas permis d’y voir plus clair ainsi plusieurs billets pour le Qatar restent à pourvoir. Rabiot, Guendouzi, Camavinga, Veretout… La liste pour le Mondial sera révélée le 9 novembre prochain.

Rendez-vous au Qatar

Une chose est sûre, les Tricolores pourront compter sur leur attaque, emmenées par Kylian Mbappé, en quête de records et de titres. Le Parisien aura l’occasion de se racheter après son Euro 2020 en demi-teinte. Il sera, sans aucun doute, associé à Karim Benzema, auteur d’une saison époustouflante du côté du Real Madrid. Le Merengue aura très certainement envie de prouver qu’il peut aussi être le patron avec l’équipe nationale. Relégué au second plan, Olivier Giroud, ne cesse de briller chaque week-end avec le Milan AC et profitera de cette Coupe du Monde pour redevenir un élément majeur du groupe, s’il est sélectionné.



Le retour des cadres sera plus que bénéfique aux Français afin qu’ils renouent avec la stabilité et qu’ils récupèrent automatismes et équilibre. Reste à Didier Deschamps de trouver les ingrédients pour retrouver la recette du succès. Verdict le 22 novembre prochain, les champions du monde 2018 vont remettre leur titre en jeu, ou ils débuteront leur Mondial par un match contre l’Australie.



Avec une cote à 6.00, l'Équipe de France est bel est bien l’une des nations favorites pour décrocher une troisième étoile, le 18 décembre prochain. Derrière l’Angleterre, finaliste de l’Euro 2020 (5.60) et le Brésil, grand favori, qui est coté à 4.75.



