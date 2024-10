Catastrophe au Real Madrid, Mbappé réagit

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Terrible nouvelle pour Dani Carvajal. L'international espagnol a été gravement blessé lors de la rencontre face à Villarreal samedi soir et s'éloignera des terrains pendant une longue période. Les cris de douleurs de l'international espagnol continuent de raisonner au sein du vestiaire madrilène, très marqué par cette absence.

La soirée était partie pour être parfaite. On jouait la 90ème minute de la rencontre entre le Real Madrid et Villarreal (2-0) lorsque Dani Carvajal s’écroulait sur la pelouse du stade Santiago Bernabeu. Les supporters s’étaient tus, seuls les cris de l’international espagnol résonnaient dans l’enceinte. En larmes, l’arrière droit, soutenu par ses coéquipiers et ses adversaires, a été évacué sur civière et sa réaction ne prêtait pas à l’optimisme. Finalement, le diagnostic médical a été officialisé quelques jours plus tard.

Une blessure grave pour Carvajal

Selon le Real Madrid, Carvajal souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur, du ligament collatéral externe et du tendon poplité de la jambe droite. Le joueur sera absent plusieurs mois. « Une grave blessure aux ligaments croisés a été confirmée, je vais devoir subir une intervention chirurgicale et être indisponible pendant quelques mois. J'ai hâte de commencer ma convalescence et de revenir comme une bête. Je vous remercie tous pour vos messages, je me sens très aimé » a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux, en compagnie d'un cliché où on l'aperçoit dans une ambulance.

Le club au soutien de son joueur

Ces dernières heures, de nombreux joueurs, y compris du FC Barcelone, ont diffusé des messages de soutien. Journaliste pour Marca, José Felix Diaz annonce aussi que le vestiaire du Real Madrid est profondément marqué par cette blessure. Que ce soit les cadres ou les recrues comme Kylian Mbappé, tous apprécient évoluer au côté de Caravajal, présent au sein de la Casa Blanca depuis son adolescence. Le club est au chevet de son joueur et a d’ailleurs annoncé sa prolongation dans la foulée.