Aubameyang trahit l'OM pour une star du PSG !

Alexis Brunet

Durant une seule saison, Pierre-Emerick Aubameyang a fait le bonheur de l’OM, avant de partir en Arabie saoudite l’été dernier. Le Gabonais a côtoyé certains très bons joueurs dans le sud de la France, mais selon lui, l’un des meilleurs du monde se trouve au PSG. En effet, l’ancien attaquant d’Arsenal est catégorique : Ousmane Dembélé est au-dessus de tout le monde.

Chaque été, la rengaine est presque la même, l’OM se cherche un grand attaquant. Ce refrain ressort à chaque mercato depuis l’arrivée de Frank McCourt et, au fil des années, certains grands buteurs ont toutefois posé leurs valises à Marseille. On peut citer par exemple Bafétimbi Gomis, Mario Balotelli, Alexis Sanchez ou bien Pierre-Emerick Aubameyang encore plus récemment.

Aubameyang encense Ousmane Dembélé

Pierre-Emerick Aubameyang n’est finalement resté qu’une saison à l’OM, car il a décidé de rejoindre l’Arabie saoudite l’été dernier. Le Gabonais avait porté le club phocéen sur ses épaules, ce qui lui vaut d’être très apprécié par les supporters marseillais. Interrogé par L’Équipe, le buteur a toutefois quelque peu trahi le club phocéen, en affirmant que c’était un joueur du PSG qui était pour lui le meilleur du monde, l’international français Ousmane Dembélé. « C'est l'un des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué. Mais à droite, ce n'est pas l'un des meilleurs : c'est le meilleur avec qui j'ai joué. » Les deux joueurs ont évolué par le passé ensemble, que cela soit à Dortmund ou bien à Barcelone.

Dembélé brille cette saison

Pour Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembélé est donc l’un des meilleurs joueurs du monde et cela tend à se confirmer d’un point de vue statistique. Le joueur du PSG réalise pour le moment une bonne saison, avec neuf buts et sept passes décisives en 21 matches toutes compétitions confondues. Des performances qui font de lui le véritable leader de l’attaque parisienne depuis le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid l’été dernier.