Après le PSG, Mbappé prend enfin sa revanche ?

Après avoir refusé de prolonger son contrat au PSG, Kylian Mbappé s’est engagé au Real Madrid. Mais le natif de Bondy n’a pas totalement quitté la France pour autant. Le champion du monde 2018 est sur le point de devenir acteur majoritaire au SM Caen. Ce serait une manière pour la star de prendre une petite revanche sur le club normand.

S’il ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine, puisqu’il a signé libre au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé n’a pas complètement quitté le paysage du football en France. En effet, le champion du monde 2018 est sur le point de devenir acteur majoritaire au SM Caen. Kylian Mbappé devrait acquérir 80% des parts du club de Ligue 2 pour 15M€. Le capitaine des Bleus est en train de se lancer dans un nouveau projet colossal.

Mbappé : Le Real Madrid annonce une folie à 15M€ https://t.co/QdFxV3cBgR pic.twitter.com/LLwtUbV5m6 — le10sport (@le10sport) July 30, 2024

Mbappé prend sa revanche sur le SM Caen ?

Et comme le rapporte SPORT, cela serait une sorte de petite revanche pour Kylian Mbappé. Le natif de Bondy avait été recalé par le SM Caen après ses essais à 13 ans. Il a donc pris la direction du centre de formation de l’AS Monaco, avant de rejoindre le PSG en 2017. Sept ans plus tard, Kylian Mbappé a signé libre au Real Madrid. À 25 ans, il est sur le point de devenir le plus jeune propriétaire de club de l’histoire.

La Ligue 1 en ligne de mire pour Mbappé avec Caen

Kylian Mbappé aurait d’ailleurs quelques ambitions avec le SM Caen. Le capitaine de l’équipe de France souhaite faire remonter le club normand en Ligue 1. Le SM Caen n’a plus évolué au sein de l’élite française depuis sa relégation au terme de la saison 2017-2018. Kylian Mbappé se serait donc lancé ce premier défi pour son nouveau projet. Une fois cet objectif accompli, la nouvelle superstar du Real Madrid devrait fixer la barre encore plus haut. À suivre...