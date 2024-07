Real Madrid - Mbappé : La star de Barcelone l’attend de pied ferme !

Thomas Bourseau

Le PSG a témoigné du départ de Kylian Mbappé en tant qu’agent libre pour le Real Madrid cet été après sept années passées dans la capitale française pour le champion du monde tricolore. Au FC Barcelone, rival historique du Real Madrid, on attend avec impatience ce nouveau défi comme l’a assuré Robert Lewandowski.

Kylian Mbappé s’est (enfin) décidé à rejoindre le Real Madrid après avoir snobé le club merengue en 2022 pour prolonger son contrat au PSG alors que la Casa Blanca lui avait déroulé le tapis rouge juste avant d’aller remporter sa 14ème Ligue des champions au Stade de France face à Liverpool. Depuis, Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG et de son côté, le Real Madrid a raflé une nouvelle C1 lors de l’exercice 2023/2024.

«Je pense que Kylian joue à une autre position et qu’il a un autre style de football»

Kylian Mbappé va donc rejoindre un groupe qui a tout gagné et même le jeune Jude Bellingham (21 ans) a remporté le trophée tant convoité par le capitaine de l’équipe de France : la Ligue des champions. Robert Lewandowski aurait pu rejoindre Kylian Mbappé au PSG à l’été 2022, mais a privilégié le FC Barcelone après son départ du Bayern Munich. En zone mixte, le Polonais a évoqué la venue de Mbappé en Liga. « Je ne suis sûr que Kylian (ndlr Mbappé) est un avant-centre comme moi. Je pense que Kylian joue à une autre position et qu’il a un autre style de football, mais bien sûr c’est un bon joueur. Même si je pense que la chose la plus importante est de regarder ce qui nous attend et ce que nous avons. Si nous jouons bien de la première à la dernière minute de chaque match, nous pouvons être forts. Mais en fin de compte, il est vrai que le Real Madrid a remporté la Liga et la Ligue des champions l’année dernière ».

«L’arrivée de Mbappé est un défi pour nous aussi»

L’attaquant vedette du FC Barcelone a par la suite bien accueilli le défi qui se présentait au Barça et à lui-même avec l’incorporation de Kylian Mbappé au Real Madrid. « Mais c’est le football. Si vous ne pouvez pas gagner, la nouvelle saison arrive et si vous vous préparez bien et que vous avez une idée d’où vous voulez aller, à la fin vous pouvez aussi gagner des titres. Mais oui, l’arrivée de Mbappé est un défi pour nous aussi ». a conclu Robert Lewandowski dans une vidéo publiée par beIN SPORTS sur X. Mbappé est donc prévenu.