Trade deadline NBA : Les Warriors ont fait un choix crucial pour la fin de leur saison

Florian Barré

Parfois, au moment de la trade deadline de la NBA, ne rien faire est la meilleure chose à faire. C’est du moins le choix fait par les Golden State Warriors, alors même qu’Andrew Wiggins semblait prêt à être échangé. Le seul changement manifeste, si on peut appeler cela un changement, reste le trade de Cory Joseph aux Indiana Pacers. Ainsi, les Dubs termineront cette saison avec leur roster actuel.

Avant de prendre des décisions qui pourraient être difficiles cet été, les Warriors de Steve Kerr vont finir l’année avec les mêmes joueurs qu’en début de saison. Excepté Cory Joseph, envoyé chez les Pacers contre un second tour de draft et de l’argent - et qui ne manquera sans doute pas tellement aux fans de la franchise californienne au vu de ses performances plus que moyennes (2.4 points, 1.2 rebonds et 1.6 passes en moyenne par match lors de son passage dans la baie de San Francisco) - GS n’a pas agi sur le marché.

Les Warriors croient en eux !

Cela veut d’abord dire que les Warriors estiment pouvoir remonter la pente avec le même roster qu’à l’accoutumée, eux qui pointent à la 11e place à l’Ouest. Ceux-ci sont d’ailleurs sur une lancée très positive de cinq victoires sur les six derniers matchs. « J’ai l'impression que ce groupe peut faire quelque chose de spécial. Je le pense vraiment », avait déclaré Steve Kerr mercredi. « Donc, si nous ne faisons rien demain (à la trade deadline, ndlr), nous sentons que nous avons un bon groupe avec lequel nous pouvons pousser. »

Golden State repousse les trades de plusieurs de ses stars

Pourtant, certains joueurs étaient pressentis loin de GS il y a quelques heures. Klay Thompson était un candidat à échanger mais le joueur le plus susceptible d'être traité dans ce sens était Andrew Wiggins. Problème, il lui reste encore trois ans et 85 millions de dollars sur son contrat et personne n'allait abandonner quoi que ce soit de valeur pour engager cet argent à l'avenir. Chris Paul, dont le contrat arrive à expiration sans garantie d'argent pour la saison prochaine, aurait pu aussi être déplacé. Mais encore une fois, pour quoi faire ? Les actifs sortants les plus intéressants pour le reste de la ligue auraient été des choix de draft ou Jonathan Kuminga. Il n’en sera rien !