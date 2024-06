Paul George : l’agent libre qui pourrait bousculer la hiérarchie en NBA

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Paul George, qui a choisi de devenir agent libre, sera l’une des stars les plus convoitées de la NBA cet été. L’ailier des Los Angeles Clippers prévoit de discuter avec plusieurs franchises dès l’ouverture de la free agency, dans la nuit de dimanche à lundi, et sa décision pourrait redistribuer les cartes dans la ligue.

Après avoir décidé de décliner son option joueur de 48,7 millions de dollars pour la saison 2024-2025, Paul George se présente comme l’un des plus gros noms de la free agency NBA, qui commence ce dimanche. Un retour aux Los Angeles Clippers n’est pas exclu, mais la star a également prévu de rencontrer plusieurs autres franchises.

Paul George et les Clippers dans une impasse

Paul George et son équipe n’ayant pas réussi à s’entendre sur une prolongation de contrat cette saison, il a choisi de renoncer à son option pour mettre un terme à son contrat avec les Clippers, selon ESPN . Paradoxalement, c’est une décision rassurante pour la franchise californienne, puisqu’elle ouvre la voie à des négociations pour un contrat à long terme. L’activation de cette option aurait certainement précédé une demande de transfert.

NBA : Le choix surprenant de LeBron James pour la free agency https://t.co/To4zyuC5oC pic.twitter.com/8d2ZPjByjB — le10sport (@le10sport) June 30, 2024

Los Angeles a jusqu’à présent montré une réticence à offrir à George le maximum, soit 221 millions de dollars sur quatre ans. Ils préfèreraient en effet aligner son contrat sur celui de Kawhi Leonard, qui a signé une extension de trois ans pour 153 millions pendant la saison, et que celui-ci soit moins couteux. Avec l’entrée en vigueur de nouvelles règles plus restrictives en NBA, la direction souhaite éviter de dépasser une masse salariale qui mettrait en péril l’avenir de l’équipe.

Deux équipes de l’Est en embuscade

Si les deux parties semblent déterminées à trouver un nouvel accord, Paul George pourrait également quitter les Clippers pendant l’été. La star devrait recevoir des offres très compétitives d’autres équipes, qui seront en mesure de lui proposer jusqu’à 212 millions de dollars sur quatre ans. Selon Shams Charania de The Athletic , il prévoit de discuter avec les Philadelphia 76ers et le Orlando Magic dès que les négociations entre franchises et agents libres seront officiellement possibles, dans la nuit de dimanche à lundi.

Si son équipe actuelle ne déploie pas les ressources nécessaires pour le garder, le risque de le perdre est très réel. Son arrivée dans une équipe compétitive de l’Est, comme les Sixers de Joel Embiid, pourrait sérieusement changer la donne dans la conférence.