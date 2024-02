NBA - Victor Wembanyama : Ce qu’en disent ses adversaires

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs ont à nouveau perdu face aux Sacramento Kings ce jeudi (122-127). Cependant, le Français a toujours réussi à impressionner ses adversaires, qui ont loué le talent du premier choix de la draft NBA. « C’est un talent générationnel », a déclaré Mike Brown, l’entraîneur de la franchise californienne.

Que ce soit dans la victoire ou la défaite, Victor Wembanyama fait toujours forte impression. Lors de leur deuxième défaite de la saison face aux Sacramento Kings ce jeudi, la star des San Antonio Spurs a encore marqué ses adversaires.

Mike Brown : « J’aurais préféré qu’il soit à l’Est »

« [Victor Wembanyama] est un talent générationnel » , a complimenté Mike Brown, l’entraîneur des Kings. « Je ne comprends toujours pas comment il bouge avec cette taille. Je le regarde et j’ai du mal à croire que c’est réel. Mais c’est bien réel, car il accumule les chiffres juste devant moi. »



« Il est vraiment excellent pour la NBA, mais j’aurais préféré qu’il soit à l’Est (dans l’autre conférence de la NBA, NDLR) — désolé Pop » , a ajouté Brown, qui a été l’assistant de Gregg Popovich aux Spurs entre 2000 et 2003. « C’est un plaisir pour tout le monde de voir un joueur de cette taille faire ce qu’il fait. »

De’Aaron Fox : « Il va devenir ridiculement bon »