NBA : Une star des Warriors s’absente indéfiniment

Florian Barré

L’intérieur des Golden State Warriors, Andrew Wiggins, n'était pas avec son équipe lors de la victoire contre les Wizards de Washington mardi. Lors du succès de la nuit dernière contre les Knicks de New York, même constat. Pour l’heure, on ne sait pas quand il reviendra sur le parquet mais celui-ci est aux prises avec une « affaire personnelle », selon son entraîneur-chef Steve Kerr.

Alors que les Golden State Warriors n’ont jamais semblé aussi en forme qu’en ce moment, s’offrant ce jeudi, contre New York, un douzième succès sur leurs quinze derniers matchs, une « mauvaise » nouvelle a fait surface avant la rencontre contre les Knicks. En effet, le roster des Californiens sera réduit indéfiniment puisque Andrew Wiggins doit laisser ses coéquipiers pour une affaire personnelle. L’année dernière déjà, ce dernier s’était éclipsé durant les 25 derniers matchs de la saison régulière avant de revenir en playoffs.

Steve Kerr attend le retour de Wiggins

Bien que la raison de son absence ne soit pas claire à l'époque, il a été rapporté plus tard que le père de Wiggins, Mitchell, était confronté à un problème médical grave. Cette fois encore, pas d’information quant à la raison de l’absence de l’ancien All-Star. Steve Kerr s’est montré discret à ce sujet en conférence de presse : « Nous nous attendons à ce qu'il revienne, mais nous ne savons pas exactement quand. Nous sommes dans une position où Wiggs est une personne privée et on lui a demandé de garder cela privé et nous allons honorer cela. Cela ne m'aide donc pas de m'asseoir ici et d'essayer d'expliquer tout cela. Nous respectons Wiggs, nous avons besoin de lui et nous attendons pleinement son retour, mais nous ne savons tout simplement pas quand ce sera le cas. »

Une saison à oublier pour Wiggins ?

Quoi qu’il en soit, à l’instant T, Wiggins réalise une saison plutôt décevante. Celui-ci a brièvement perdu son rôle de titulaire et affiche une moyenne de 12,7 points et 4,3 rebonds à 45,5% aux tirs en 51 matchs. Cependant, les Warriors ont pu tirer parti de son regain de forme du dernier mois pour enchaîner les victoires. Sans Wiggins, GS aura besoin de jeunes comme Jonathan Kuminga et Brandin Podziemski pour continuer à progresser.