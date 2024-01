NBA : Transfert imminent pour une star ? Les négociations avancent

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Un transfert majeur pourrait bientôt secouer la NBA. Les Toronto Raptors sont en négociations pour un échange qui enverrait Pascal Siakam, l’un des joueurs les plus convoités de la ligue, aux Indiana Pacers. Selon The Athletic, les deux équipes sont « très avancées dans le processus », signe qu’une transaction pourrait se concrétiser très rapidement.

En NBA, c’est le calme avant la tempête. Avec de nombreuses rumeurs, la période précédant la date limite des échanges du 8 février promet d’être mouvementée. Les Toronto Raptors et les Indiana Pacers pourraient bientôt lancer les hostilités avec un transfert de Pascal Siakam, l’une des stars les plus demandées sur le marché, qui semble imminent.

Pascal Siakam bientôt aux Pacers ?

L’intérêt des Pacers pour Pascal Siakam est connu depuis plusieurs semaines. Le dossier se précise désormais, alors que l’équipe est engagée dans des négociations avec les Raptors, selon The Athletic . Toronto est également en discussion avec plusieurs autres équipes, mais c’est la piste de l’Indiana qui se distingue ces derniers jours. Bien qu’aucun accord n’ait encore été trouvé, plusieurs propositions ont été émises par les deux parties, qui sont « très avancées » dans le processus.

Transferts NBA : Les rumeurs s’emballent autour d’une star https://t.co/lrlNdPoUGq pic.twitter.com/DqBd0L0n5V — le10sport (@le10sport) January 15, 2024

Une offre conséquente pour convaincre les Raptors

Tout indique que le double All-Star changera d’équipe avant le 8 février, mais il faudra payer le prix fort demandé par Masai Ujiri, le président des opérations. Selon The Athletic , les Pacers lui auraient proposé une offre comprenant Bruce Brown, d’autres joueurs, ainsi que trois premiers tours de draft contre Pascal Siakam. Une contrepartie conséquente qui offrirait plus de flexibilité aux Raptors et leur permettrait de récupérer des picks supplémentaires.

D’autres équipes pourraient maintenant s’activer

Rien n’est encore décidé, et d’autres équipes pourraient essayer de devancer Indiana. Les Golden State Warriors de Stephen Curry et les Dallas Mavericks de Luka Doncic étaient, selon de nombreuses sources, intéressés par Pascal Siakam. L’avancée des discussions avec les Pacers pourrait les inciter à agir. Une des pistes les plus sérieuses était celle des Sacramento Kings, qui ont finalement décidé de se retirer, probablement à cause des demandes élevées de Toronto et de la réticence du joueur à s’engager à long terme avec l’équipe californienne à la fin de son contrat.