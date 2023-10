NBA : Les Spurs de Wembanyama libèrent un vétéran avant le début de la saison régulière

Florian Barré

Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama ont libéré le vétéran réserviste Khem Birch dans le but d'atteindre les 15 places maximales imposées par la NBA, selon un communiqué de presse. Shams Charania de The Athletic a été le premier à annoncer la nouvelle. La franchise texane a ensuite confirmé l’annonce. Une coupure tardive mais pas inattendue.

Khem Birch, 31 ans, est arrivé à San Antonio dans le cadre du trade qui a renvoyé Jakob Poeltl à Toronto en février dernier, en échange d'un choix de premier tour de draft 2024 et de deux sélections de deuxième tour. L'équipe a depuis drafté Sidy Cissoko avec l'un des choix susmentionnés. Birch n'a pas participé à un match avec les Spurs la saison passée puisqu’il luttait contre un problème au genou. Le big men de 2,06m a malgré tout disputé un match de présaison pour les Spurs contre les Rockets, jouant 11 minutes et ne marquant aucun point tout en récupérant quatre rebonds et en distribuant deux passes décisives.

Les statistiques de Birch en carrière

Pendant six saisons en NBA en tout, Birch a joué pour les Orlando Magic et les Raptors de Toronto. Ses moyennes en carrière sont de 5,0 points, 4,4 rebonds et une passe décisive par match tout en tirant à 52,0 % du terrain en 282 matchs de saison régulière. Il a également participé à 16 matchs éliminatoires et pourrait, du fait de son expérience, être un excellent ajout à de nombreuses franchises de la ligue.

Une coupure attendue

Il a toujours été évident que Khem Birch était loin de faire partie de la liste des Spurs 2023-2024, car la franchise texane a mis l'accent sur la jeunesse, autour de Victor Wembanyama. L'équipe telle qu'elle est a l'intention de jouer avec Zach Collins et les grands de réserve Charles Bassey, Sandro Mamukelashvili et Dominick Barlow. La franchise texane dispose encore d’un emplacement de contrat bidirectionnel disponible, s’ils souhaitent l’utiliser. Le centre Charles Bediako est le seul joueur restant sur la liste du camp des Spurs qui n'est sous aucun contrat NBA ou bidirectionnel. Les Spurs ont jusqu'à lundi pour décider s'ils doivent renoncer à Bediako ou lui offrir la dernière place du roster.