NBA : Le conflit entre Harden et les 76ers se poursuit

James Harden était de nouveau absent de l'entraînement des 76ers de Philadelphie ce jeudi, selon plusieurs informations. Si Adrian Wojnarowski d'ESPN a simplement rapporté qu’Harden n'était pas présent, Shams Charania de The Athletic a quant à lui affirmé que le Barbu avait manqué l'entraînement en raison d'une affaire personnelle. Pas de quoi se réjouir du côté de la Pennsylvanie avant la reprise de la saison régulière.

Ça chauffe de plus en plus entre James Harden et les Philadelphia 76ers. L' Inquirer , média spécialisé sur la vie à Philadelphie, avait précédemment rapporté qu'après l'entraînement de la franchise pennsylvanienne dimanche, Harden s'était envolé pour Houston, où il est resté alors que l'équipe se prépare pour le début de la saison régulière 2023-24. Le dernier match de présaison de Philadelphie a par ailleurs lieu ce vendredi contre les Hawks d'Atlanta. Et pour la deuxième journée consécutive, le meneur a sauté l’entraînement.

Avec ou sans Harden, Nick Nurse s’en moque

La raison ? Une affaire personnelle selon Shams Charania. Dans le contexte actuel, difficile d’y croire mais quoi qu’il en soit cela ne semble pas avoir dérangé le nouvel entraîneur-chef des 76ers, Nick Nurse. « Je pense que l'organisation a clairement fait savoir ce qui se passait. Ils travaillent sur des choses, comme on dit, jour après jour. Nous avons eu un très bon entraînement aujourd'hui. Très énergiques. Les gars qui étaient ici, c'est ce sur quoi nous nous concentrons. […] Cela dure depuis longtemps maintenant. J'ai un travail à faire avec les gars qui sont ici et nous allons simplement travailler. Si cela change, nous nous ajusterons. C'est ce que nous faisons. » Voilà qui est clair. Nurse fait avec les joueurs qu’il a et est convaincu qu’il peut s’en sortir sans Harden.

