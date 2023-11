NBA : L’énorme coup de gueule de Draymond Green sur les réseaux sociaux

Florian Barré

Bien avant l'incident de la nuit dernière, dimanche soir, lors d’un match crucial marqué par de fortes tensions et un jeu agressif, Draymond Green a été expulsé pour la première fois de la saison NBA lors de la défaite des Golden State Warriors 118-110 contre les Cleveland Cavaliers. Suite à cet incident, de nombreux observateurs ont affiché leur mécontentement au sujet de l’intérieur des Dubs. Chose qui n’a pas plu à ce dernier et qui l’a fait savoir sur les réseaux sociaux.

Dimanche, pour la première fois de la saison, Draymond Green a été renvoyé du parquet par l’arbitre. L’expulsion a eu lieu au cours du troisième quart-temps, à un moment critique du match, lorsque l’intérieur a accumulé deux fautes techniques. La deuxième a été particulièrement controversée, car elle a été infligée après une révision tardive d’un jeu antérieur. Cette décision a suscité un débat considérable, en raison de sa nature inhabituelle et de son timing important au cours du match. « Je n'avais jamais entendu parler d'une telle règle, apparemment tu peux rétroactivement sanctionner un joueur d'une faute technique en revenant deux actions avant le visionnage des images. Je ne savais pas que c'était possible. Il y a beaucoup d'actions que j'aimerais revoir il y a trois ans. Je ne sais pas, c'était bizarre. » a ainsi déclaré Steve Kerr après la rencontre.

Green s’emporte sur les réseaux

Très agacé, le joueur de 33 ans s'est d’abord contenté de dire qu'il s'agissait de la « Draymond Rule ». Depuis, il a connu une vague de critique concernant sa façon de jouer et s’en est agacé sur les réseaux sociaux : « Je suis dans ma 12ème année et vous me dites encore d'arrêter d'être Draymond. Ne prends pas de faute technique... bla bla bla. 12 ans plus tard, vous essayez encore de me dire comment être MOI ? Je suis meilleur pour être Draymond que N'IMPORTE QUI !!! Imaginez que je vous dise comment faire votre travail. Vous me regarderiez comme si j’étais fou… »

Green, fidèle à lui-même