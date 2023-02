NBA : LeBron James lâche une punchline, Wembanyama lui répond

La rédaction

Alors qu’il n’évolue même pas encore en NBA, Victor Wembanyama suscite beaucoup d’attentes. Le prodige français voit régulièrement des superstars de la ligue lui faire des éloges, comme c’est le cas par exemple de LeBron James, qui a récemment défendu le Français à propos d’un surnom, que ce dernier n’apprécie pas, et la protection de King James lui a visiblement plu.

« Unicorn » . Voilà le dernier surnom en date de Victor Wembanyama, 19 ans, et annoncé comme le numéro un de la prochaine draft NBA. Oui mais voilà, ce surnom, beaucoup d’autres joueurs avant le géant Français (2 mètres 21 cm) l’ont portés. En effet, le terme « Unicorn » , qui se traduit littéralement par Licorne, désigne traditionnellement un jeune espoir dont les dimension physiques relèvent de l’exception. Mais justement, Victor Wembanyama lui, n’aime pas être assimilé à un type de joueur, ou a une classe prédéfinie, il souhaite tout simplement être uniques. C’est donc pour cela que le prodige de 19 ans a fortement apprécié les récentes déclarations de LeBron James en personne à son égard.

« C’est un alien », LeBron James stupéfait par Victor Wembanyama

Dans des propos rapportés par Sport Illustrated , LeBron James s’est exprimé à propos de ce statut « d’Unicorn » attribué à Victor Wembanyama : « Tout le monde est une Unicorn depuis des années, mais pour moi, Wembanyama est plus un alien. Personne n’a jamais vu un gars aussi grand que lui, tout en étant aussi fluide et élégant quand il est sur le parquet » . Le « King » en personne salue donc la singularité et l’originalité que possède à lui seul le plus grand espoir du basket français.

Victor Wembanyama rassuré par la déclaration de LeBron James