NBA : Après son énorme transfert, cette star lâche déjà une punchline

La rédaction

Transféré il y a seulement quelques jours des Nets de Brooklyn vers les Suns de Phoenix, Kevin Durant a lâché quelques déclarations énigmatiques à première vue lors de sa présentation en Arizona. Mais la star NBA est réputée pour ne pas garder sa langue dans sa poche, et a déjà évoqué son avenir chez les Suns.

À peine arrivé, déjà sur le départ ? Kevin Durant s’est engagé avec les Suns de Phoenix il y a quelques jours, dans les derniers jours d’une trade deadline qui aura tenue toutes ses promesses. L’ancien joueur des Warriors de Golden State, notamment, était présent et s’est exprimé lors de sa traditionnelle présentation il y a quelques jours. Si beaucoup de ses déclarations étaient tournés vers ses objectifs avec les Suns de Phoenix, KD s’est également permis beaucoup de déclarations sur son ancienne franchise, les Nets de Brooklyn, avec qui la star NBA entretenait une très bonne relation, notamment avec ses désormais anciens coéquipiers. Son transfert surprise à Phoenix, ne laisse d’ailleurs pas entrevoir que du positif pour l’avenir de Kevin Durant.

Kevin Durant souhaite-il réellement rester chez les Suns sur le long terme ?

Alors qu’il sera resté quasiment trois ans et demi chez les Nets de Brooklyn, Kévin Durant avait pourtant annoncé lors de son arrivée dans la franchise new-yorkaise, y vouloir rester jusqu’à la fin de sa carrière. Des propos que le All Star a également tenu… Il y a quelques jours lors de sa présentation chez les Suns de Phoenix. Ce dernier a d’ailleurs jeté un certain froid sur les fans de la franchise actuellement classée 4ème de la conférence Ouest : « Je peux me voir rester ici pour le restant de ma carrière… mais qui sait ? Je disais déjà la même chose à propos de Brooklyn » .

LeBron James et les Lakers prêts à effrayer la NBA https://t.co/mgZ4e0wA0D pic.twitter.com/RcEqCBUxKR — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

Des propos mystérieux de la part de Kevin Durant

Bien qu’il soit très difficile de voir dans cette déclaration de Kevin Durant, un quelconque avertissement envers la franchise qu’il vient juste de rejoindre, ses propos ne sont pas rassurants, et viennent confirmer qu’en NBA, un transfert est très vite arrivé…