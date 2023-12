NBA : James Harden révèle les dessous de son transfert aux Clippers

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Un mois après son transfert aux Los Angeles Clippers, James Harden s’est confié au sujet de cette affaire tumultueuse dans un entretien avec Sam Amick de The Athletic. Il est notamment revenu sur les raisons de son départ des Philadelphia 76ers et sur son arrivée dans sa nouvelle équipe.

Ce n’est qu’après plusieurs mois mouvementés que James Harden a finalement obtenu son transfert des Philadelphia 76ers. Un mois après son arrivée aux Los Angeles Clippers, où il a rejoint Paul George, Kawhi Leonard et Russell Westbrook, le meneur est revenu sur ce dossier qui a longtemps rythmé l’actualité de la NBA lors d’un entretien avec Sam Amick de The Athletic .

Sa rupture avec les 76ers : « Faire ce qui est le mieux pour moi »

Daryl Morey et les Sixers ont-ils vraiment promis un contrat maximum à James Harden ? « Oui » , affirme sans détour le meneur, qui a qualifié le président de la franchise de « menteur » à plusieurs reprises cet été.



Le meneur décrit la rupture : « Daryl et moi avions une très bonne relation. Pendant 10 ans, nous avions l’habitude de discuter des moyens d’améliorer l’équipe une fois que nous étions éliminés des playoffs. Cette année, il n’y a eu aucune communication » , a-t-il expliqué. « À ce moment-là, je me suis dit : “OK, je vois ce qui se passe”. Je comprends donc qu’en fin de compte, c’est un business. Et tout comme il doit faire ce qui est le mieux pour sa franchise, je dois faire ce qui est le mieux pour moi et ma famille. C’est aussi simple que cela. »

Sa demande de transfert : « Cela devait durer 10 jours »

En ce qui concerne la manière dont il est parti, malgré toutes les critiques, James Harden ne changerait rien. « J’ai sacrifié de l’argent pour venir à Philadelphie dans l’espoir d’y prendre ma retraite » , a déclaré l’ancien MVP. « Alors, quand vous me faites un coup bas, je dois prendre du recul. Et je ne suis pas quelqu’un d’impulsif : je suis stratégique, je réfléchis avant de réagir. Et beaucoup de gens ne comprennent pas cela à mon sujet. »



« Le jour où j’ai activé mon option joueur, on a parlé d’un délai de 10 jours. Cela devait durer 10 jours, mais cela a traîné pendant quatre mois et demi » , a-t-il expliqué. « Donc, à ce moment-là, vous mettez ma vie en pause. Vous mettez en pause la vie de tout le monde. Vous faites paraître tout cela pour quelque chose de plus fou que la réalité. C’était un peu frustrant. »

Son arrivée aux Clippers : « La possibilité de gagner de l’argent et de gagner au plus haut niveau »