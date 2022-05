Basket

Basket - NBA : Les confidences d'Antetokounmpo après la défaite des Bucks !

Publié le 10 mai 2022 à 21h35 par La rédaction

Les Bucks se sont inclinés à domicile lors du match 4 face à Boston. Une défaite qui permet aux Celtics de revenir à 2-2 dans la série. Giannis Antetokounmpo a d'ailleurs réagi à ce revers.

Alors qu’ils menaient de 7 points à l’entame du 4ème quart-temps, les Milwaukee Bucks se sont totalement écroulés dans cette fin de match en encaissant un violent 43-28 ! Une victoire 116-108 qui permet alors aux Boston Celtics de mettre les compteurs à 2-2 sur cette demi-finale de conférence. Du côté des Celtics, Al Horford a sans doute réalisé le plus grand match de sa carrière avec 30 points à 11/14 au tir et un joli 5/7 à 3 points. Giannis Antetokounmpo a répondu présent avec 34 points et 18 rebonds. Cela n’aura pas suffi car le Grec était bien trop seul..

« Ce n’était pas notre jour »