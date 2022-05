Basket

Basket - NBA : Cette énorme annonce sur le titre de MVP !

Publié le 5 mai 2022 à 21h35 par Thomas Bourseau

En compétition avec Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic notamment, Joel Embiid devrait remporter le titre de MVP selon Jimmy Butler.

Alors que les deux premiers matchs de la série opposant le Miami Heat et les Philadelphie Sixers ont déjà eu lieu, et ont tourné en faveur de la franchise floridienne, Joel Embiid n’a pris part à aucune de ces rencontres en raison d’une blessure alors que l’annonce du MVP de la saison régulière va bientôt être effectuée. Disposant d’une belle option pour être nommé meilleur joueur de la saison régulière et succéder à Nikola Jokic, Embiid a reçu le soutien de son adversaire du moment et ex-coéquipier chez les Sixers, à savoir Jimmy Butler.

« Nous voulons jouer contre celui que j’appelle le MVP »