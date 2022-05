Basket

Basket - NBA : Kyrie Irving affiche ses grandes ambitions !

Publié le 5 mai 2022 à 17h35 par La rédaction

Malgré la saison très frustrante des Nets, Kyrie Irving affiche d’énormes ambitions pour l’avenir, espérant « une période de domination de quatre ans de suite ».

Kyrie Irving a vécu une drôle de saison avec les Brooklyn Nets. Privé d’une bonne partie des matchs en raison de sa non-vaccination au Covid-19, le meneur américain a dû prendre son mal en patience. Heureusement pour les Nets, Kyrie Irving a pu faire son retour à 100% avant les playoffs. Ce qui n’a pas empêché Brooklyn de subir la loi des Celtics qui se sont facilement qualifiés en remportant les 4 rencontres de suite. Pas de quoi impacter les ambitions de l’ancien joueur des Cavaliers.

«J’aimerais qu’on instaure une période de domination de quatre ans de suite avec l’équipe»