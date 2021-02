Basket

Basket - NBA : Giannis Antetokounmpo s'enflamme pour son propre frère !

Publié le 28 février 2021 à 16h35 par La rédaction

Giannis Antetokounmpo s'est récemment montré très élogieux de Thanasis Antetokounmpo, son frère et coéquipier à Milwaukee.

Double MVP en titre, Giannis Antetokounmpo est sans conteste l'une des plus grandes stars de la NBA. Pour autant, il n'est pas le seul joueur de la ligue de basketball nord-américaine à porter ce nom : son petit frère, Kostas, a remporté le titre de champion la saison dernière avec les Lakers, alors que son grand frère, Thanasis, évolue à ses côtés à Milwaukee. Après un court passage peu enthousiasmant chez les Knicks il y a quelques années, Thanasis Antetokounmpo semble avoir trouvé sa place chez les Bucks. Le joueur passé par le Panathinaikos a déjà joué plus de matches cette saison - 23 - que sur l'ensemble de l'année passée - 20. Si son rôle reste très limité à Milwaukee, avec moins de dix minutes jouées en moyenne et aucune titularisation, Thanasis Antetokounmpo parvient progressivement à se démarquer dans l'équipe entraînée par Mike Budenholzer. Au point de s'attirer les louanges de son petit frère, Giannis Antetokounmpo.

«Il irait se jeter dans un mur pour nous, c'est le Dennis Rodman du pauvre»