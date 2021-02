Basket

Basket - NBA : Antetokounmpo s'enflamme pour Zion Williamson !

Publié le 27 février 2021 à 11h35 par La rédaction

Après la victoire des Bucks face aux Pelicans (129-125) jeudi, Giannis Antetokounmpo était admiratif du niveau de jeu affiché par Zion Williamson.

Giannis Antetokounmpo et Zion Williamson se sont livrés un duel épique jeudi soir, finalement remporté par les Bucks (129-125) face aux Pelicans. Les deux joueurs ont été très en vue, puisqu'Antetokounmpo a inscrit 38 points et pris 10 rebonds, alors que Williamson a totalisé 34 points, huit rebonds et six passes décisives. Après la rencontre, les deux joueurs ont échangé leur maillot et en conférence de presse, le Grec, double MVP en titre, n'a pas caché qu'il était impressionné par la jeune star de La Nouvelle-Orléans.

« On n'a jamais vu un joueur comme lui »