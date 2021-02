Basket - NBA

Basket - NBA : L’immense hommage de Kyrie Irving à Kobe Bryant !

Publié le 26 février 2021 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 26 février 2021 à 21h38

Il y a un peu plus d’un an, le monde du basket était en deuil après avoir appris le décès de Kobe Bryant. Aujourd’hui, Kyrie Irving voudrait rendre le plus gros hommage que la NBA pourrait faire à cette légende du sport.

Si Kyrie Irving fait partie des meilleurs joueurs de la NBA à l’heure actuelle, il n’oublie pas de rendre hommage aux plus grandes légendes du basket. Aujourd’hui, le meneur de jeu des Brooklyn Nets souhaite honorer l’uns des meilleurs joueurs que la ligue américaine n'ait jamais connu. Il y a un peu plus d’un an, le monde apprenait la mort tragique de Kobe Bryant dans un terrible accident d’hélicoptère à la fin janvier 2020. Toute la NBA a été endeuillée par la nouvelle. Pour Irving, un an après ces horribles événements, il ne pourrait pas y avoir de plus grand hommage pour Kobe Bryant que d'en faire le logo même de la NBA.

« C’est l’excellence. Kobe Bryant. Le logo. Ça doit arriver. »