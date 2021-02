Basket

Basket - NBA : Le message fort de Rudy Gobert après la victoire face aux Lakers !

Publié le 25 février 2021 à 13h35 par T.M.

Tout roule actuellement pour le Jazz. Et alors que la franchise de Salt Lake City vient de s’imposer face aux Lakers, Rudy Gobert a fait le point concernant les ambitions de son équipe.

L’incroyable série du Jazz se poursuit. Ce mercredi, la franchise de Salt Lake City s’est de nouveau imposée et pas face à n’importe qui puisque Rudy Gobert et ses coéquipiers jouaient face aux Lakers. Et face aux champions en titre, le Jazz a frappé très fort (114-89), confortant par la même occasion sa première place dans la Conférence Ouest. De quoi alors en faire l’un des grands favoris pour le titre de champion en fin de saison ? Après cette victoire face aux Lakers, Rudy Gobert a tenu à relativiser.

« Je ne pense pas qu’on ait envoyé un message »