NBA Draft : Ce Français que les Américains voient très haut

Publié le 15 juin 2022 à 18h35 par Baptiste Lefilliatre

Quelques jours seulement après le dénouement des finales NBA, la traditionnelle Draft aura lieu le 25 juin prochain. Une soirée qui pourrait sourire à un Français, Ousmane Dieng, qui vient d’être sélectionné dans la « Green Room », soit parmi les joueurs qui ont le plus de chances d’être recrutés par une franchise.

Alors que les Golden State Warriors et les Boston Celtics s’affrontent actuellement au cours des finales NBA (les Californiens mènent trois victoires à deux dans la série), un moment incontournable et très attendu par les fans et les observateurs se profile : la Draft 2022, qui se déroulera le samedi 25 juin prochain au Barclays Center de New York, comme à son habitude. Cette prestigieuse cérémonie est le rendez-vous à ne pas manquer pour les basketteurs des quatre coins du globe qui souhaitent faire carrière aux Etats-Unis. Au cours de cette soirée de gala, les plus grands espoirs du basket mondial tentent de se faire recruter par l’une des franchises évoluant en NBA. Mais pour avoir la chance de jouer dans l’élite de la balle orange, les places sont chères, puisque seulement soixante joueurs sont sélectionnés pour signer un contrat avec l’une des équipes. Parmi les joueurs qui ont la chance d’être sélectionnable et qui assistent à la cérémonie, certains d’entre eux se trouvent dans ce qu’on appelle la « Green Room » . Il s’agit de l’endroit où ceux qui sont considérés comme les vingt meilleurs prennent place autour d’une table, qui se situe au pied de la scène où Adam Silver, le patron de la NBA, salue les joueurs retenus par les franchises de la ligue fermée nord-américaine. Une place aux premières loges, à laquelle un Français va pouvoir s’installer lors du cru 2022 !

Un nouveau Français en NBA ?