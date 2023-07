Date, villes... la future expansion de la NBA prend forme

Florian Barré

Ces derniers temps, la NBA ne cesse de mettre en avant l’idée d’une expansion. Et si rien de concret n’est encore à noter, cela pourrait bientôt changer. En effet, le commissionnaire de la Grande Ligue, Adam Silver, a récemment donné une timeline et le nom des villes qui pourraient accueillir une franchise dans un futur proche.

Si le monde du basket est concentré actuellement sur les rumeurs de trades autour de Damian Lillard et James Harden ou les débuts de Victor Wembanyama sur les parquets de la Summer League, il n’y a pas que ça. Le commissaire de la NBA, Adam Silver, s'est adressé aux journalistes lundi à la Summer League 2023 à Las Vegas et a abordé un certain nombre de sujets, notamment l'expansion. Il a confirmé que la ligue commencera à explorer l'idée une fois que l'accord actuel sur les droits des médias sera conclu en 2025.

Adam Silver face à la presse

« Nous nous tournerons vers l'expansion une fois que ces nouveaux accords avec les médias seront conclus, a déclaré Silver. Ce n'est pas une chose sûre mais, comme je l'ai déjà dit, je pense qu'il est naturel que les organisations se développent avec le temps. » Alors que l'expansion est un sujet de conversation depuis quelques années maintenant, Silver a auparavant minimisé cette possibilité. S'exprimant lors de la finale de 2022, ce dernier avait déclaré que parler d'expansion n'était « pas vrai », ajoutant « à un moment donné, cette ligue s'étendra invariablement, mais ce n'est pas en ce moment que nous en discutons ».

Seattle et Las Vegas pour accueillir les nouvelles franchises NBA ?