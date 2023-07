NBA : Il l’annonce en direct, LeBron James va se planter !

Thomas Bourseau

LeBron James a finalement pris la décision de poursuivre sa carrière après avoir jeté un froid il y a quelques semaines. La chance pour les Los Angeles Lakers d’être sacrés champions la saison prochaine ? Pas vraiment selon Kendrick Perkins.

Les fans de LeBron James retenaient leur souffle depuis plus d’un mois et la défaite des Los Angeles Lakers en finale de conférence Ouest. En effet, à la suite du sweep concédé face aux Denver Nuggets, James avait fait savoir qu’il devait se poser les bonnes questions pour la suite de sa carrière. Et pour cause, en décembre prochain, le quadruple champion NBA soufflera sa 39ème bougie, rien que ça.

«Le jour où je ne pourrai plus tout donner sur le terrain, ce sera terminé»

Néanmoins, son agent Rich Paul dévoilait cette semaine que LeBron James pourrait bien poursuivre en NBA pendant quelques années supplémentaires. Et à l’occasion des Trophées ESPYS d ’ESPN , LeBron James a mis fin à tout suspense en affirmant se sentir encore suffisamment en jambes pour poursuivre sa carrière.



« Je me fiche de savoir combien de points je vais encore marquer, de ce que je peux ou ne peux pas faire sur le terrain. La vraie question pour moi, c’est de savoir si je peux jouer sans tricher. Le jour où je ne pourrai plus tout donner sur le terrain, ce sera terminé. Heureusement pour vous, ce jour n’est pas arrivé ».

