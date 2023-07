Après leur titre NBA, que devient le projet des Toronto Raptors ?

Florian Barré

Quatre ans après le premier titre NBA des Toronto Raptors, tout a changé au sein de la franchise canadienne. L’entraîneur n’est plus le même, les joueurs partent les uns après les autres, les résultats s’effondrent… En somme, il faut tout reconstruire et le general manager, Masai Ujiri, l’a enfin compris. Cet été, c’est retour à la case départ ! Un tout nouveau projet démarre et ce sera sans Fred VanVleet et Pascal Siakam.

Alors que les Raptors sortaient d’une saison NBA 2021-2022 inattendue mais aboutie, terminée par une qualification directe en playoffs, où ils avaient même menacé les 76ers au premier tour, on attendait au moins aussi bien ces derniers mois, puisque l’ossature du groupe était inchangée. Mais le bilan final de 41-41 donne le ton sur ce qu’a été la saison de Toronto : moyenne. Comme si l’équipe avait déjà atteint son plafond. Scottie Barnes n’était pas aussi performant que lors de sa saison de Rookie Of the Year , les cadres comme VanVleet stagnaient, seul Siakam tentait de tirer son équipe vers le haut, en vain. Alors Masai Ujiri est allé rapatrier Jakob Poeltl à la trade deadline pour tenter le push vers les playoffs NBA. En vain, puisque les Raptors ont dû passer par la case play-in où ils se sont fait sortir par des Bulls plus réalistes. Pas grand chose à sauver donc, peu de satisfactions, et maintenant ?

Un nouvel entraîneur pour une nouvelle ère

Désormais, le GM Masai Ujiri a décidé d’accepter de faire le tri. Dans un premier temps, il a décidé de remercier Nick Nurse. Pour le remplacer, Ujiri a nommé le Serbe Darko Rajakovic : « Nous entrons dans une nouvelle ère, avec de nouvelles idées, une nouvelle approche. Mais notre objectif reste le même : un titre. Darko (Rajakovic) partage ces objectifs, ainsi que le fait de croire à une culture, un professionnalisme et un travail acharné. Nous avons trouvé le bon candidat. Nous sommes vraiment enthousiastes. Parfois le changement est difficile. Mais dans notre cas, il est bénéfique pour notre franchise. » a concédé le dirigeant, confirmant la création d’un nouveau chapitre à Toronto. De plus, Rajakovic est un head coach faisant du développement des jeunes sa priorité, preuve du tout nouveau virage que prend la franchise canadienne puisque cette vision va à l’opposé de celle de Nick Nurse.

Pascal Siakam sur le départ

Par la suite, il a été question pour Ujiri de dire au revoir à son meneur All-Star Fred VanVleet. Ce dernier a décliné sa player option et a rejoint les Houston Rockets. Il ne sera certainement pas le seul à quitter le navire par ailleurs. Pascal Siakam devrait être le prochain sur la liste à quitter la franchise canadienne. En effet, la priorité des Raptors semble désormais de construire un effectif autour d’OG Annuoby et Scottie Barnes. De ce fait des négociations ont lieu et pour l’heure, ce sont les Pacers qui sont les plus avancés sur le dossier Siakam. Il ne restera donc bientôt plus rien ou presque du passé glorieux de Toronto. Annuoby, Chris Boucher… Voilà les derniers vestiges du titre NBA remporté en 2019.