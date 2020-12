Basket

Basket - NBA : Un échange contre James Harden ? La réponse de Ben Simmons !

Publié le 23 décembre 2020 à 21h35 par La rédaction

James Harden est au cœur de toutes les rumeurs pour son avenir. De nombreuses franchises souhaiteraient s'offrir The Beard, comme les Sixers qui pourraient sacrifier Ben Simmons. Le meneur australien a réagi à cela.

Meilleur marqueur des trois dernières saisons de NBA, James Harden pourrait changer d'air prochainement. L'arrière des Rockets pourrait ainsi découvrir une nouvelle franchise après huit saisons à Houston. Les rumeurs vont bon train et les prétendants seraient nombreux entre les Milwaukee Bucks, les Toronto Raptors ou les Bolton Celtics. Surtout, ces derniers jours un trade entre trois équipes serait à l'étude, envoyant The Beard au Miami Heat. Enfin, un dernier échange de grands noms est aussi évoqué puisque James Harden pourrait filer aux Sixers pendant que Ben Simmons ferait le chemin inverse.

« Mon but est d'aider l'équipe dans laquelle je suis à gagner un titre »