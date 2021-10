Basket

Basket - NBA : Le message fort de Stephen Curry sur ses ambitions après son match XXL contre les Clippers !

Publié le 22 octobre 2021 à 10h35 par La rédaction

Pour leur deuxième match de la saison, les Golden State Warriors se sont imposés face aux Los Angeles Clippers (115-113). Stephen Curry, en feu pendant la rencontre, a affiché une grande ambition pour la saison après la partie.

Ce vendredi, les Golden State Warriors se sont imposés de justesse face aux Los Angeles Clippers (115-113). Et la franchise de San Francisco peut remercier Stephen Curry, grand artisan de ce deuxième succès en autant de rencontres cette saison. Le meneur de jeu de 33 ans a pris feu face aux hommes de Tyronn Lue, signant la partie d’un splendide double-double (45 points, 10 rebonds, 1 passe décisive). Baby Face a brillé pendant la rencontre, en étant décisif dans les moments importants pour les Warriors. Et après le match, Stephen Curry a affiché une très grande ambition pour la saison.

« L’attente que j’ai de moi-même chaque soir est digne d’un MVP »