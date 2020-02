Basket

Basket - NBA : Le message fort de LeBron James pour Kobe Bryant

Publié le 16 février 2020 à 21h35 par J.-G.D. mis à jour le 16 février 2020 à 21h37

Présent pour ce All-Star Game, dans la nuit de dimanche à lundi, LeBron James reconnait que cette rencontre sera l’occasion de rendre hommage à Kobe Bryant.

Le tragique décès de Kobe Bryant est encore tous les esprits. Victime d’un accent d’hélicoptère le 26 janvier dernier, en compagnie de l’une des filles, la légende des Los Angeles Lakers laisse un énorme vide dans le monde de la NBA. Les hommages se sont multipliés afin de rendre hommage au Black Mamba , donc ceux de LeBron James, star de la franchise californienne. Et l'Américain a de nouveau honoré la mémoire de Bryant, avant le All-Star Game.

« Le fait de pouvoir honorer Kobe Bryant et son héritage, c'est un moment magnifique »