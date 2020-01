Basket

Basket - NBA : Griezmann revient sur son hommage à Kobe Bryant !

Publié le 31 janvier 2020 à 11h35 par A.D.

Avant d’affronter Leganés ce jeudi en Coupe du Roi, Antoine Griezmann a porté le maillot de Kobe Bryant. L’attaquant du Barça s’est livré sur son hommage rendu à la légende des LA Lakers.

Antoine Griezmann a tenu à rendre hommage à Kobe Bryant. Ce dimanche, la légende des Los Angeles Lakers a trouvé la mort à la suite d’un accident d’hélicoptère. Une disparition qui a fait réagir les grandes figures du sport mondial, et notamment Paul Pogba. « Les héros viennent et partent. Les légendes sont éternelles. Repose en paix Kobe et sa fille Gianna et toutes les victimes. Mes prières vont aux familles » , a posté le milieu de terrain de Manchester United il y a quelques jours sur Twitter . De son côté, Antoine Griezmann a également eu une pensée pour Black Mamba . Avant la rencontre face à Leganés en Coupe du Roi, le pensionnaire du Barça portait un maillot des LA Lakers floqué au nom de Kobe Bryant.

«Je suis sous le choc, mais j’ai essayé de faire un clin d’œil»