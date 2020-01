Basket : Le message touchant de Paul Pogba pour Kobe Bryant !

Basket

Kobe Bryant a trouvé la mort dans un tragique accident d’hélicoptère ce dimanche soir. Paul Pogba lui a rendu un bel hommage quelques heures après l’annonce officielle.

C’est un séisme qui a frappé le monde du sport dimanche soir. La légende américaine du basket Kobe Bryant a trouvé la mort en compagnie de sa fille Gianna et de sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère. De nombreux sportifs à travers la planète ont tenu a rendre un hommage au « Black Mamba », cinq fois champion NBA et double champion olympique. C’est le cas de Paul Pogba qui a tenu à faire honneur à la carrière de Kobe Bryant.

À travers son compte Twitter , Paul Pogba a rendu un hommage touchant au « Black Mamba » : « Les héros viennent et partent. Les légendes sont éternelles. Repose en paix Kobe et sa fille Gianna et toutes les victimes. Mes prières vont aux familles. »

Heroes come and go Legends are for ever ❤R.i.P. Kobe and his daughter Gianna and all the victims my prayers to the families #blackmambaforever https://t.co/JSoN1g9yea