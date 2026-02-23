XV de France : Il apprend une grande nouvelle... en pleine partie de cartes !

Dimanche, le XV de France a poursuivi son sans faute dans le Tournoi des VI Nations en dominant l'Italie au terme d'un match plus difficile que le score ne pourrait le laisser penser (33-8). Il faut dire que Fabien Galthié a été contraint de faire des changements de dernières minutes.
Le XV de France poursuit sa route vers un Grand Chelem qui semble lui tendre les bras. Après les démonstration contre l'Irlande (36-14) puis au Pays de Galles (54-12), les Bleus recevaient l'Italie dimanche au Stade Pierre Mauroy de Villeneuve d'Ascq. Sur le papier, il s'agissait probablement de la rencontre la plus abordable pour les hommes de Fabien Galthié qui ont toutefois du batailler pour dominer les Italiens (33-8). Il faut dire que quelques heures avant le coup d'envoi du match, Matthieu Jalibert a du déclarer forfait. Un sacré coup dur pour les Bleus compte tenu du début de Tournoi éblouissant de l'ouvreur de l'UBB. Pour compenser son absence, c'est Thomas Ramos qui a glissé à l'ouverture. Et le joueur du Stade Toulousain a appris la nouvelle seulement samedi soir.
«On faisait une partie de cartes...»
« Je le savais un peu avant parce que j'avais échangé avec Matthieu (Jalibert) après son IRM. Sinon, oui, on faisait une partie de cartes avant la réunion quand on me l'a officiellement annoncé. Rien de fou, mais c'est sûr que c'est dommageable pour Matthieu qui n'a pas pu jouer ce match. Être forfait une veille de match, ça ne fait jamais plaisir pour le joueur », a-t-il raconté en zone mixte après la rencontre avant d'avoir un mot pour Matthieu Jalibert.
«On était tous déçus pour lui»
« On était tous déçus pour lui. Mais ça montre aussi la maturité des mecs dans l'équipe qui ont été impactés par ce changement. Aucun des jeunes ne s'est posé de questions, ils ont tous basculé tout de suite, chacun savait exactement ce qu'il avait à faire et ça s'est plutôt bien passé », ajoute Thomas Ramos, qui pourrait retrouver sa place à l'arrière contre l'Ecosse si jamais Matthieu Jalibert est rétabli. « On ne voulait pas prendre de risque pour ne pas aggraver la blessure et me soigner sereinement pour espérer revenir contre l'Écosse (le 7 mars) », a d'ailleurs expliqué le joueur de l'UBB en marge du match contre l'Italie au micro de France 2.