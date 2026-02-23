XV de France : Il apprend une grande nouvelle... en pleine partie de cartes !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche, le XV de France a poursuivi son sans faute dans le Tournoi des VI Nations en dominant l'Italie au terme d'un match plus difficile que le score ne pourrait le laisser penser (33-8). Il faut dire que Fabien Galthié a été contraint de faire des changements de dernières minutes.

Le XV de France poursuit sa route vers un Grand Chelem qui semble lui tendre les bras. Après les démonstration contre l'Irlande (36-14) puis au Pays de Galles (54-12), les Bleus recevaient l'Italie dimanche au Stade Pierre Mauroy de Villeneuve d'Ascq. Sur le papier, il s'agissait probablement de la rencontre la plus abordable pour les hommes de Fabien Galthié qui ont toutefois du batailler pour dominer les Italiens (33-8). Il faut dire que quelques heures avant le coup d'envoi du match, Matthieu Jalibert a du déclarer forfait. Un sacré coup dur pour les Bleus compte tenu du début de Tournoi éblouissant de l'ouvreur de l'UBB. Pour compenser son absence, c'est Thomas Ramos qui a glissé à l'ouverture. Et le joueur du Stade Toulousain a appris la nouvelle seulement samedi soir.

🏉​💪​Emmanuel Meafou élu homme du match après une performance exceptionnelle contre l'Italie 🇮🇹​



Thomas Ramos n'est pas surpris par rapport à son coéquipier du Stade Toulousain 🔽 pic.twitter.com/QrZdQIpACa — Actu Rugby (@acturugby) February 22, 2026

«On faisait une partie de cartes...» « Je le savais un peu avant parce que j'avais échangé avec Matthieu (Jalibert) après son IRM. Sinon, oui, on faisait une partie de cartes avant la réunion quand on me l'a officiellement annoncé. Rien de fou, mais c'est sûr que c'est dommageable pour Matthieu qui n'a pas pu jouer ce match. Être forfait une veille de match, ça ne fait jamais plaisir pour le joueur », a-t-il raconté en zone mixte après la rencontre avant d'avoir un mot pour Matthieu Jalibert.