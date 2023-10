XV de France : «C’est grave», il se lâche après la polémique de l’arbitrage

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ben O'Keeffe a vécu une deuxième partie de Coupe du monde agitée. Critiqué après le quart de finale entre le XV de France et l'Afrique du Sud, l'arbitre néo-Zélandais avait été pris en grippe par certains supporters lors de la demi-finale entre les Boks et l'Angleterre. Pour l'ancien arbitre Romain Poite, la ligne rouge a été dépassée.

Scènes habituelles lors de cette Coupe du monde de rugby. Généralement, les joueurs acceptent les décisions de l'arbitre, mais comme l'ont noté divers observateurs, de nombreuses contestations ou déclarations critiques ont été observées ces derniers jours. Star du XV de France, Antoine Dupont avait estimé que l'arbitre Ben O'Keeffe n'avait pas été au niveau lors du quart de finale face à l'Afrique du Sud. Une déclaration, qui n'a pas fait l'unanimité au sein des Bleus et qui a, même, été contestée. « S’il y a une polémique avec l’arbitre ? Non, à partir du moment où tu prends quatre essais valables, ça veut dire que tu as de quoi chercher (les raisons de la défaite) dans ta propre performance » a lâché Karim Ghezal, co-entraîneur des avants.

Coupe du monde de Rugby : Antoine Dupont reçoit une belle récompense https://t.co/a3YNwHamx1 pic.twitter.com/OWBrK4XZ7B — le10sport (@le10sport) October 30, 2023

Be O'Keeffe sifflé par le public

Mais le mal était fait pour Ben O'Keeffe. Très critiqué sur les réseaux sociaux, l'arbitre a été sifflé lors de la demi-finale entre les Springboks et l'Angleterre. Pour l'ancien arbitre international Romain Poite, ces scènes sont plutôt rares dans le monde du rugby. Malgré les nombreuses polémiques, le Français a tenu à prendre la défense de son collègue.

« On n’attaque plus seulement la fonction, on attaque désormais l’homme »