Antoine Dupont peut changer d’équipe !

Axel Cornic

Après avoir tout gagné avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont a décidé de se lancer dans un incroyable défi en passant à 7 pour disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et c’était un succès total, puisqu’il n’a pas seulement été élu meilleur joueur à 7 de l’année, mais a également offert au rugby français la première médaille d’or olympique de son histoire.

On commence à manquer de superlatifs pour décrire Antoine Dupont. Depuis 2021, lorsqu’il a été élu Meilleur joueur du monde World Rugby, le Français met la barre toujours plus haut et son passage à 7 l’a définitivement fait rentrer dans le club fermé des légendes de ce sport. Et ce n’est pas fini, puisque tout le monde se demande ce qu’il pourra encore faire dans les prochaines années.

« Mais lui, à 15, à 7, à 13, à la pétanque, au bowling, au volley, il serait en équipe de France de toutes les disciplines »

Pour l’international à 7 aux 389 sélections Sacha Valleau il n’y a pas de doutes, Dupont est bien le meilleur au monde. Et pas seulement au rugby ! « Mais lui, à 15, à 7, à 13, à la pétanque, au bowling, au volley, il serait en équipe de France de toutes les disciplines, parce que ce mec, c’est un extraterrestre » a déclaré celui qui en 2021 a décidé de revenir à XV en signant avec le RC Vannes, dans un entretien accordé à La Dépêche du Midi.

« C’est un mec qui est écœurant presque à quel point il est bon »

Quand on est Antoine Dupont on ne semble jamais se reposer, même pas lors de petits jeux avec ses proches. « Pour avoir la chance de le côtoyer, d’être ami avec lui, tu vas faire une "brésilienne" chez lui, le mec il est trop fort » a confié Valleau, qui a connu l’actuel capitaine du XV de France très jeune avant de lier une forte amitié avec lui. « C’est un mec qui est écœurant presque à quel point il est bon ».