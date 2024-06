Rugby : Haouas revient en Top 14 et se prend un coup de pression !

Axel Cornic

Un an après son départ et surtout après sa condamnation pour violences conjugales, Mohamed Haouas va revenir à Montpellier. Une décision qui a fait évidemment couler beaucoup d’encre et dans un entretien publié par Rugbyrama ce mercredi, Mohed Altrad a expliqué que le pilier droit de 30 ans sera suivi de très près.

L’histoire de Mohamed Haouas n’est que trop bien connue. Considéré comme l’un des meilleurs piliers droits en France, il a surtout fait parler de lui pour ses écartes de conduite, sur le terrain comme en dehors. Il a en effet été condamné pour une affaire de vol en réunion qui s’est déroulé en 2014, mais surtout pour violences conjugales et pour une bagarre dans une boulangerie, pour laquelle il a décidé de faire appel.

Haouas fait son retour à Montpellier

Exclu du XV de France par Fabien Galthié, il a vu le contrat signé avec l’ASM Clermont Auvergne être cassé il y a un an et a du repartir de la Pro D2 avec le Biarritz Olympique. Mais on le reverra bientôt en Top 14, puisqu’il y a plusieurs mois déjà son grand retour au MHR a été annoncé ! Une nouvelle qui n’a pas manqué de soulever la polémique, surtout que le club héraultais a déjà du faire face aux problèmes judiciaires du deuxième-ligne Bastien Chalureau, du directeur du rugby Bernard Laporte et du propriétaire, Mohed Altrad.

« Laporte veut qu’il soit performant et j’espère qu’il a compris après tout ce qui lui est arrivé »