Top 14 : Un énorme ménage confirmé autour de Bernard Laporte

Axel Cornic

Montpellier a fini par valider son maintien en Top 14 sur le fil, en battant à la dernière minute Grenoble (20-18). On reverra donc les Héraultais dans l’élite la saison prochaine, mais ce sera sans Patrice Collazo et une bonne partie du staff actuel, puisque Mohed Altrad semble vouloir tout reconstruire autour de Bernard Laporte.

Le gros feuilleton de cette fin de saison s’est terminé. En perdition depuis des mois, le MHR ne descendra finalement pas en Pro D2, notamment grâce au pied de Louis Carbonel. En toute fin de rencontre, l’ouvreur a réussi à passer la pénalité de la gagne et a donc évité la catastrophe pour Montpellier, qui aura tout l’été pour planifier un nouveau projet de relance pour la saison prochaine.

Top 14 : Urios viré à cause de lui ? Il répond cash https://t.co/ygKwhdWq6a pic.twitter.com/T35D0dbe1y — le10sport (@le10sport) June 17, 2024

« Nous savions très bien que c’était sur du très court terme, avec l’objectif de maintenir le club en Top 14 »

Et ce nouveau projet se fera sans une grande partie du staff autour de Bernard Laporte, qui deviendra d'ailleurs président délégué. Plusieurs médias ont en effet annoncé des derniers jours que Patrice Collazo ne devrait pas être prolongé, tout comme Vincent Etcheto et Christian Labit. Et si on attend encore l’officialisation pour les deux derniers, le manager du MHR a vendu la mèche pour son avenir. « Oui, je l’ai appris cet après-midi. Le plus important, comme je l’ai dit à mes joueurs après le match, j’étais venu pour une mission. Elle a été remplie. Nous savions très bien que c’était sur du très court terme, avec l’objectif de maintenir le club en Top 14. C’est pour ça que j’avais accepté la mission de Montpellier » a déclaré Collazo, au micro de Sud Radio .

« Si on prend mes 12 derniers mois, c’est une expérience de fou »