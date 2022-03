Rugby

Rugby - XV de France : Bernard Laporte annonce la couleur pour l’avenir de Fabien Galthié !

Publié le 19 mars 2022 à 13h35 par B.C.

Alors que le XV de France affronte l’Angleterre ce samedi soir, Bernard Laporte s’est prononcé sur l’avenir de Fabien Galthié.

Ce samedi, les hommes de Fabien Galthié retrouvent l’Angleterre, avec l’espoir de remporter le dixième titre du Grand Chelem de leur histoire, que le XV de France n’a plus gagné depuis 2010. Les Bleus ont fait un sans-faute jusqu’à maintenant dans ce Tournoi des VI Nations, une réussite que la sélection tricolore doit en grande partie à Fabien Galthié, nommé après le Mondial 2019. Alors que ce dernier est sous contrat jusqu’en 2023, Bernard Laporte s’est prononcé sur l’avenir de Fabien Galthié.

« C'est une évidence qu'on en parle »