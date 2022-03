Rugby

Rugby : La sortie improbable de Guirado sur le XV de France !

Publié le 18 mars 2022 à 13h35 par G.d.S.S. mis à jour le 18 mars 2022 à 13h45

Ancien capitaine emblématique du XV de France, Guilhem Guirado estime pourtant s’être retrouvé au cœur d’une période plutôt ingrate en sélection nationale, avant que les Bleus ne retrouvent un véritable valeur aujourd’hui. Il s’en explique.

Du haut de ses 74 sélections avec le XV de France, dont 33 dans la peau du capitaine, Guilhem Guirado dispose donc d’une grosse expérience internationale avec les Bleus. Et même si cette nouvelle génération du XV de France, qu’il connaît bien, a la possibilité de remporter le Grand Chelem dans ce Tournoi des VI Nations, Guirado estime avoir tracé la route à ce nouveau groupe comme il le confie dans un entretien accordé à RMC Sport.

« On a été les rats de laboratoire »